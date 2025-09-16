DAX23.426 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,96 -0,8%Gold3.665 -0,7%
Kursverlauf

Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Vormittag auf rotes Terrain

17.09.25 09:27 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 39,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,20 EUR -0,30 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 39,00 EUR. In der Spitze fiel die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,00 EUR. Bei 39,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 Bijou Brigitte-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,23 Prozent hinzugewinnen. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,62 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

