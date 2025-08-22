Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 39,10 EUR zu.
Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 12:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 39,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,20 EUR. Bei 38,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38 Bijou Brigitte-Aktien.
Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 18,93 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.08.2024 auf bis zu 31,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 20,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. Bijou Brigitte hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
