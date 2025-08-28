Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Freitagvormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 38,90 EUR.

Das Papier von Bijou Brigitte gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 38,90 EUR abwärts. Bei 38,90 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 38,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 319 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 19,54 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 14,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bijou Brigitte noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

