Das erwarten Analysten von den Alibaba-Quartalszahlen

Heute im Fokus

DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schließen freundlich -- Dialog Semiconductor übertrifft deutlich Umsatzerwartungen -- eBay trifft Erwartungen -- Facebook-Aktie nachbörslich volatil - mehr Gewinn

Google-Schwester Waymo mit Erlaubnis für Roboterwagen ohne Testfahrer in Kalifornien. Schaeffler-Aktie unter Druck. Elon Musk kauft Tesla-Aktien in Millionenhöhe und plant weitere Zukäufe. Audi bestätigt Ausblick nach Gewinneinbruch. Porsche bekräftigt Margenziel nach gutem Quartal. Infineon-Aktien ziehen an DAX-Spitze an.