Alibaba-Aktie: Goldman Sachs gibt hohes Kursziel aus

Dass die Gallionsfigur Jack Ma den Konzern Alibaba demnächst verlassen wird, dürfte nach Einschätzung von Goldman Sachs der Aktie keinen Dämpfer verpassen. Die Großbank hat ihre bisherige Aktien-Einstufung nun noch einmal mit dem Rating "buy" bestätigt. Und auch das ausgegebene Kursziel dürfte Anleger erfreuen.

Wachstum, Diversifikation, Marktposition

Als positiv bewerten die Analysten um Piyush Mubayi verschiedene Faktoren. "Wir sind weiterhin beeindruckt von Alibabas Gesamtmacht auf das chinesische Konsumwachstum angesichts seiner Strategie, Positionierung und Fähigkeit zum Aufbau neuer Geschäfte (beispielsweise Einzelhandel) und seiner Umsetzung", so der Experte in einer Mitteilung an Kunden.

Alibaba entwickelt seine Geschäfte weltweit weiter. Der Konzern ist nicht nur als Online-Händler aktiv. Das Cloud-Geschäft baut Alibaba stetig aus, so auch mit dem DAX-Konzern SAP. Schon seit 2009 engagiert sich Alibaba in dieser Sparte und wurde dadurch der inzwischen größte Anbieter von IT-Infrastrukturen über das Internet in China. Hinzu kommt noch die Bezahlsparte. Mit Ant Financial macht der Online-Riese sogar traditionellen Banken im Reich der Mitte Konkurrenz.

Hohes Kursziel

Gerade die Bemühungen im Cloud-Geschäft honorieren die Experten von Goldman Sachs: "Unserer Meinung nach zeigt die kontinuierliche Investition in die Cloud-Technologie, dass Alibaba entschlossen ist, seine führende Position in der Branche zu festigen und künftig mehr Marktanteile zu gewinnen". Doch die Analysten begründen ihre positive Einschätzung nicht nur mit dem Cloud-Geschäft. "Wir glauben, dass Ant Financial auch weiterhin 'der Wegbereiter' von Alibabas neuer Einzelhandels-Strategie sein und dem Unternehmen helfen wird, den Globalisierungs-Plan umzusetzen", loben die Experten die Finanzsparte.

Alles in allem erwartet Mubayi, dass die Alibaba-Aktie in zwölf Monaten bei 247 US-Dollar gehandelt wird. Zuvor lag sein Kursziel bei 241 US-Dollar. Verglichen mit dem aktuellen Kursniveau beliefe sich die Performance somit auf + 50 Prozent innerhalb nur eines Jahres.

Redaktion finanzen.net

