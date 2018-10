Amazon oder Alibaba? Für Analysten ist die Sache eindeutig

Aktien in diesem Artikel Alibaba 127,11 EUR

Amazon-Aktie vs. Alibaba-Aktie

Analysten vom Investmenthaus Stifel, Nicolaus & Co zeigen sich aktuell Amazon gegenüber deutlich optimistischer als dem Konkurrenten Alibaba. Denn der Online-Riese Amazon sei führend in E-Commerce und Cloud-Services und biete weitere Chancen für relevante Marktanteilsgewinne. "Die Cloud-Services-Umsätze, die sich in jedem der letzten drei Quartale beschleunigt haben, profitieren von einer stärkeren Unternehmensakzeptanz, da das Unternehmen schnell neue Funktionen und Services hinzufügt", erklärt Scott Devitt von Stifel, Nicolaus & Co.

Devitt sieht zudem Potenzial für eine deutliche Margenausweitung, denn Amazon verfüge über zwei wachsende, zukunftsträchtige Märkte. "Das aufstrebende Werbegeschäft von Amazon profitiert von der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit des Tools und der größeren Akzeptanz aufgrund der Dominanz des Unternehmens bei der Produktsuche. Die starke Dynamik im margenstärkeren Cloud-Service- und Advertising-Geschäft erhöht den kurz- / mittelfristigen Margenverlauf für das Unternehmen", so der Analyst, der als größter Bulle für den US-Aktienmarkt gilt, weiter.

Bei Alibaba hingegen überwiegen Sorgen um die chinesische Wirtschaft, Devitt spricht von "makro-ökonomischen Unsicherheiten in China".

Starke Zahlen erwartet

Doch es gibt weitere Gründe, warum der Stifel, Nicolaus & Co-Analyst derartiges Potenzial in Amazon sieht. So wird das Unternehmen am 25. Oktober nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal dieses Jahres veröffentlichen. Nachdem der Online-Riese bereits im vergangenen Quartal überzeugen und die Erwartungen übertreffen konnte, zeigen sich Analysten auch für das dritte Jahresviertel optimistisch. Für dieses Quartal erwartet Amazon einen Nettoumsatz in Höhe von 54 Milliarden bis 57,5 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 23 bis 31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen würde.

Alibaba von "Select-List" gestrichen

Aufgrund des Potenzials Amazons sowie der Unsicherheiten bei Alibaba strich Stifel, Nicolaus & Co Jack Mas Unternehmen kürzlich von der "Select-List" und nahm stattdessen den Online-Riesen aus Seattle auf. Zudem hoben die Analysten das Kursziel für die Amazon-Aktie auf 2.525 Dollar an und geben weiterhin eine Kaufempfehlung für die Papiere des weltweit größten Online-Händlers aus.

Doch auch Alibaba sei weiterhin ein Kauf, das Unternehmen stelle Devitt zufolge "weiterhin ein langfristiges Kerninvestment" dar. Dennoch reduzierten die Analysten das Alibaba-Kursziel von 220 auf 200 Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, testing / Shutterstock.com