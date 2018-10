Amazon sollte sich auf höhere Kosten einstellen

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.535,12 EUR

Auf Amazon könnten in den USA bald höhere Ausgaben zukommen. Denn angeblich will die staatliche Post USPS die Porto-Kosten erhöhen, was insbesondere den Online-Riesen schwer treffen könnte.

Druck von Trump

Der US-Präsident übt schon seit Längerem Druck auf den Online-Riesen aus. Über die Hintergründe kann nur spekuliert werden, allerdings dürfte sich ein Punkt ganz oben auf die Liste der Gerüchte setzen lassen: Amazon-Chef Jeff Bezos besitzt die Zeitung "Washington Post", die für ihre kritische Berichterstattung über den mächtigsten Mann der Welt bekannt ist. Außerdem mißbilligt Trump immer und immer wieder die Größe und Marktmacht des Onlinehändlers. Schon Anfang April dieses Jahres setzte der US-Präsident die Kritik auch in Zusammenhang mit der staatlichen Poststelle. So mache USPS bei jedem für Amazon ausgelieferten Päckchen im Durchschnitt angeblich 1,50 US-Dollar Verlust.

Porto-Kosten sollen steigen

Die US-Post legte nun eine ganze Reihe an geplanten Porto-Erhöhungen vor. Doch diese träfen nicht nur Amazon, sondern auch Paketdienstleister wie UPS, FedEx und DHL. Denn all diese Dienstleister greifen auf ein spezielles Angebot der US-Post zurück. Das sogenannte "Parcel Select"-Angebot richtet sich an Logistikunternehmen, die die Endzustellung an den Kunden abgeben möchten. Dadurch kann ein USPS-Angestellter Pakete aller Logistikdienstleister in einem bestimmten Bezirk ausfahren. Außerdem lohnen sich extra Fahrten in ländlichen Regionen für die großen Dienstleister selten, die USPS stellt die Post dort so oder so zu.

Erhöhungen ab Januar

In Kraft treten sollen die Preissteigerungen ab Ende Januar 2019. In Zahlen ausgedrückt bedeutet es eine Erhöhung der Portokosten bei leichten Paketen um 12,3 Prozent, bei schwereren um 9,3 Prozent. Doch auch das Briefporto soll um 5 US-Dollar-Cent angehoben werden. Genehmigt sind die Pläne der US-Post allerdings noch nicht. Gegenüber CNBC bekräftigte ein USPS-Sprecher, dass die Preissteigerungen nichts mit der Kritik des US-Präsidenten zu tun hätten.

Redaktion finanzen.net

