Ausblick: Infineon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Infineon präsentiert in der am 03.08.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2021 endete.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,279 EUR gegenüber 0,130 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 27,78 Prozent auf 2,78 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon noch 2,17 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,640 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,04 Milliarden EUR, gegenüber 8,57 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Infineon