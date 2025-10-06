Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Die Aktie von Bilfinger SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Bilfinger SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 94,30 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 94,30 EUR. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 95,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 93,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33.315 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Mit einem Zuwachs von 3,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2024 Kursverluste bis auf 41,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 55,67 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Aktie aus.

