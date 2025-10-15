Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochmittag auf rotem Terrain

DAX24.216 -0,1%Est505.617 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,42 +0,1%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1625 +0,1%Öl62,47 +0,3%Gold4.199 +1,4%
So entwickelt sich Bilfinger SE

15.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 101,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
100,80 EUR -2,40 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 101,50 EUR. In der Spitze büßte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 100,90 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.907 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 104,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,86 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,28 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bildquellen: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

