Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 97,40 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 97,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 97,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.944 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 104,40 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,08 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,50 EUR aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

