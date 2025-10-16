Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Nachmittag ins Minus

Kurs der Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 97,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 97,95 EUR. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,00 EUR nach. Bei 98,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.073 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2024 Kursverluste bis auf 41,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 57,33 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

