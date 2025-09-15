Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Bilfinger SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 94,20 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 94,20 EUR nach oben. Die Bilfinger SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 925 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR an. 4,03 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,30 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stoppt Konsolidierung

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren eingefahren