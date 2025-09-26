DAX23.728 -0,1%ESt505.509 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.225 -0,1%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
Bilfinger SE im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE wird am Nachmittag ausgebremst

29.09.25 16:11 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 92,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
93,15 EUR -0,45 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bilfinger SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 92,30 EUR ab. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 91,65 EUR. Bei 93,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 26.881 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 5,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 41,80 EUR fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,30 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bilfinger SE

