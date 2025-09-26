Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Mittag fester

So entwickelt sich Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 93,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,1 Prozent auf 93,30 EUR. Bei 94,50 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.959 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 98,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 55,20 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,70 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger SE-Aktie wird bei 98,50 EUR angegeben.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Bilfinger SE 1,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stoppt Konsolidierung