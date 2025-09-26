DAX23.786 +0,2%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.816 +1,4%
So entwickelt sich Bilfinger SE

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Mittag fester

29.09.25 12:08 Uhr
Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 93,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
93,15 EUR -0,45 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,1 Prozent auf 93,30 EUR. Bei 94,50 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.959 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 98,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 55,20 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,70 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger SE-Aktie wird bei 98,50 EUR angegeben.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Bilfinger SE 1,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bildquellen: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
23.05.2025Bilfinger SE BuyUBS AG
15.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
11.05.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
28.04.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

