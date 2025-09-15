Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 93,90 EUR nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 93,90 EUR. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 94,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.564 Bilfinger SE-Aktien.
Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,37 Prozent. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.
Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger SE-Aktie wird bei 98,50 EUR angegeben.
Am 14.08.2025 lud Bilfinger SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,30 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.
