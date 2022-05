BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag höher

Um 16:22 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 138,15 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 140,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.938 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 65,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 24,12 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 258,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 30.03.2022 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 12,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.532,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 345,40 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 08.05.2023.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 22,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

So schätzen Analysten die BioNTech-Aktie ein

AstraZeneca-Aktie im Minus: Starker Jahresstart - hohe Kosten belasten

CureVac-Aktie schwächer: CureVac 2021 tief in den roten Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com