BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit Kurseinbußen

Um 02.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 150,50 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 150,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 151,60 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 415 Aktien.

Bei 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 61,90 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,30 EUR am 08.03.2022. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 35,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 258,86 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 14,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,39 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.374,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 211,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 2.048,40 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 20,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie schließt tiefer: BioNTech stellt Studienergebnisse zu Omikron-Impfstoff in Aussicht

Wie Experten die BioNTech-Aktie im Mai einstuften

Hot Stocks heute: Halbleiteraktien im Fokus - Infineon, QUALCOMM und Intel & BioNTech könnte im Chartbild ausbrechen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com