BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Vormittag fester

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 96,84 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 97,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,30 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.469 Aktien.

Bei einem Wert von 185,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 47,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 5,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 146,43 USD angegeben.

Am 08.05.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 14,24 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79,97 Prozent auf 1.277,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.374,60 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 07.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 05.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,77 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

