BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 80,76 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 80,76 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,18 USD aus. Bei 79,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.789 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 125,74 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 55,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 78,04 USD erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 3,37 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,40 USD.

Am 06.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 203,61 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 85,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,820 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

CureVac-Aktie hebt ab: Vogelgrippevirus treibt Anleger auch in Moderna und BioNTech

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff

Gesundheitsrisiko Covid-19 bleibt laut BioNTech-Chef bestehen - Aktie gibt nach