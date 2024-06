BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 102,00 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 102,00 USD abwärts. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 101,45 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 103,32 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 32.251 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,74 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,27 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,27 USD am 21.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,40 Prozent.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,40 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,42 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,22 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 85,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 203,61 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 11.08.2025.

2024 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -1,820 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

