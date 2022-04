BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag kaum verändert

Kaum Ausschläge verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16:22 Uhr bei 167,10 EUR. Bei 170,00 EUR erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 163,55 EUR. Mit einem Wert von 168,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 107.649 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 136,39 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 266,00 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 93,76 Prozent auf 345,40 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 5,53 Milliarden EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.05.2022 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 29.03.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 23,99 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech, Moderna und Valneva: Stimmung bei Impfstoff-Aktien hellt sich auf

BioNTech-Aktie zum Handelsende klar fester: Deutsche Bank Research und Goldman Sachs senken Kursziel für BioNTech

Hot Stocks heute: BioNTech - 2,2 Mrd. Impfdosen wurden bereits bestellt, PNE - hoher Strompreis und Übernahmephantasie

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com