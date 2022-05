BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Nachmittag zu

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.05.2022 16:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 137,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 143,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.796 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 395,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 23,14 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,86 USD aus.

Am 30.03.2022 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.532,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 345,40 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022 vorlegen. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 08.05.2023 präsentieren.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 22,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com