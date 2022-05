BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag leichter

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 05.05.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 141,80 EUR. Bei 141,80 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,50 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 2.196 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 396,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,60 EUR ab. Abschläge von 27,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 30.03.2022. Das EPS wurde auf 12,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.501,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.532,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 345,40 EUR in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 09.05.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 22,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

