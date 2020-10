BioNTech-Aktie aktuell: BioNTech stärker

Aktien in diesem Artikel BioNTech 64,50 EUR

Zuletzt ging es für das BioNTech-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 64,25 EUR. Im Tageshoch stieg die BioNTech-Aktie bis auf 64,59 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,00 EUR. Zuletzt wechselten 20.863 BioNTech-Aktien den Besitzer.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,00 USD. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,77 USD je BioNTech-Aktie belaufen.

Die BioNTech Aktie wird unter der ISIN US09075V1026 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, NASDAQ, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. BioNTech ist ein Unternehmen aus der Branche Biotechnologie aus Deutschland. Unternehmen aus der Peer Group von BioNTech sind Bayer, CureVac, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St., Fresenius SE & Co. KGaA (St.), Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, Novavax Inc., Pfizer Inc. und Roche AG (Genussschein).

