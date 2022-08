BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagvormittag gefragt

Um 09:22 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 185,55 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 186,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,00 EUR. Bisher wurden heute 6.311 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 395,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,03 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 66,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 230,57 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Das EPS wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.374,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 211,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 2.048,40 EUR eingefahren.

Am 07.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 15.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 34,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com