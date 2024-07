BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 80,71 USD nach oben.

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 80,71 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,11 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 80,52 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 24.589 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 125,74 USD erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 55,79 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,04 USD. Dieser Wert wurde am 03.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,40 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 2,22 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 85,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 203,61 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 11.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,820 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

CureVac-Aktie hebt ab: Vogelgrippevirus treibt Anleger auch in Moderna und BioNTech

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff

Gesundheitsrisiko Covid-19 bleibt laut BioNTech-Chef bestehen - Aktie gibt nach