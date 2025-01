BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 122,84 USD zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 122,84 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 124,11 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,63 USD. Bisher wurden via NASDAQ 30.584 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,24 USD) erklomm das Papier am 18.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,84 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,55 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,68 Prozent.

BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 136,50 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 04.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,37 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 973,94 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -3,115 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

