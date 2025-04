BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 91,72 USD abwärts.

Um 15:51 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 91,72 USD ab. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 91,34 USD. Mit einem Wert von 91,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 33.358 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,24 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Gewinne von 43,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 131,67 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 10.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 2,07 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,27 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,887 EUR je Aktie ausweisen dürften.

