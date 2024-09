BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 99,72 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 99,72 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 99,72 USD ab. Mit einem Wert von 100,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 28.195 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2023 bei 117,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,55 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 23,24 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 93,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 138,55 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,51 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,273 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

