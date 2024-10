BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) steigt am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 119,26 USD.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 119,26 USD zu. Bei 119,26 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,19 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.711 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 131,24 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 9,13 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 76,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,20 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 05.08.2024 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,66 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,09 Prozent auf 138,55 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 182,51 Mio. USD umgesetzt.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 04.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2024 einen Verlust in Höhe von -2,508 EUR je Aktie ausweisen dürften.

