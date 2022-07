BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Um 12.07.2022 16:22:01 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 162,00 EUR ab. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 160,55 EUR nach. Bei 164,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 61.456 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 395,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 58,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 230,57 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.374,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.048,40 EUR in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,87 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech- und Moderna-Aktien uneinheitlich: EU-Behörden raten zu Auffrischimpfung für alle ab 60 Jahren

Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

Hot Stocks heute: Spekulationen bei MorphoSys, 4. Imfung treibt BioNTech und Höreraktie-LPKF

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com