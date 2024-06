BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) wird am Nachmittag ausgebremst

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 93,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,6 Prozent auf 93,50 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,50 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,26 USD. Zuletzt wechselten 29.743 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 125,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 34,48 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,27 USD am 21.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,40 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von 2,22 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 203,61 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 85,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2024 einen Verlust in Höhe von -1,816 EUR ausweisen wird.

