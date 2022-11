BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) macht am Montagnachmittag Boden gut

Um 04:22 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 150,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 153,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,45 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 161.102 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (332,00 EUR) erklomm das Papier am 29.11.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 54,62 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,35 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 213,29 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.461,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.03.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 15.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 34,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com