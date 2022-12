BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 168,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 170,00 EUR. Bei 167,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.235 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 267,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 36,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 51,53 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 215,57 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.461,20 EUR – das entspricht einem Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 29.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 35,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

