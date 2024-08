BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 84,87 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 84,87 USD. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 84,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 50.042 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 125,74 USD markierte der Titel am 01.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 32,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,55 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,80 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 96,40 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,86 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 182,51 Mio. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 04.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.11.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,113 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

