BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochmittag leichter

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 157,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 155,35 EUR. Mit einem Wert von 155,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 27.242 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 332,00 EUR markierte der Titel am 29.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 52,70 Prozent Luft nach oben. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 41,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 213,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.461,20 EUR im Vergleich zu 6.087,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,95 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

