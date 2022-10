BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 139,85 EUR zu. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,10 EUR zu. Bei 139,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 6.465 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.11.2021 bei 332,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 25,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 223,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,77 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 39,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.308,50 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 33,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com