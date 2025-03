BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 99,91 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 99,91 USD abwärts. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 98,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 100,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 28.806 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,24 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,36 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 23,38 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 131,67 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 10.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,27 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 973,94 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 31.03.2026.

2025 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,781 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie tiefer: BioNTech mit weiterem Geschäftseinbruch - Stellenstreichungen

BioNTech-Aktie: Experten empfehlen BioNTech im Januar mehrheitlich zum Kauf

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg