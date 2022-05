BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 19.05.2022 12:04:00 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 149,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 148,90 EUR ein. Bei 149,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.993 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 395,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 62,28 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,87 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 258,86 USD an.

Am 09.05.2022 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.374,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 07.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 21,29 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

