BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Vormittag zu

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 20.05.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 159,35 EUR. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 159,35 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.990 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 59,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 43,17 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.374,60 EUR im Vergleich zu 2.048,40 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 07.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 21,29 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

