BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 88,00 USD nach oben.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 88,00 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 89,61 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 17.936 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 125,74 USD markierte der Titel am 01.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 76,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 13,01 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,40 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024 vor. Das EPS lag bei -3,66 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,09 Prozent auf 138,55 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,239 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

