BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 122,73 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 122,73 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 124,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,12 USD. Zuletzt wechselten 28.853 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 6,93 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,55 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 37,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 136,50 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 0,73 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,37 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 973,94 Mio. USD eingefahren.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 10.03.2025 präsentieren. BioNTech (ADRs) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.03.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2024 einen Verlust in Höhe von -3,171 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

CureVac-Aktie klettert zweistellig: CureVac richtet strategischen Fokus auf die Forschung aus