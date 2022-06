BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagvormittag im Plus

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 24.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 125,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 126,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,50 EUR. Bisher wurden heute 3.777 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Bei 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 68,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 12,53 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 251,86 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent auf 6.374,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.048,40 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 20,54 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com