BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 148,60 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 147,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 148,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.930 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 332,60 EUR erreichte der Titel am 25.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,30 EUR am 08.03.2022. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 33,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 223,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 10,77 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 39,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.308,50 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 15.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 34,85 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

