BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 131,90 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,20 EUR an. Bei 133,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 46.196 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 332,00 EUR erreichte der Titel am 29.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 60,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 216,57 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.308,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 33,60 EUR je Aktie belaufen.

