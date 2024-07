BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) steigt am Donnerstagnachmittag

BioNTech (ADRs) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 83,48 USD.

Um 15:52 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,48 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 83,48 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 82,98 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.419 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,74 USD erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 50,62 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,04 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,40 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 06.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 203,61 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 85,14 Prozent verringert.

Am 05.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 11.08.2025.

2024 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -1,682 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

