BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Montagvormittag ein

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 98,40 EUR ab.

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:20 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 98,40 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 98,12 EUR ein. Bei 98,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.005 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 177,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 80,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 86,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 11,69 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 142,29 USD.

Am 07.08.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,79 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,45 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 94,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 06.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 5,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

