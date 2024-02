BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 86,56 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 86,56 EUR. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 86,16 EUR ein. Bei 86,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.143 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 127,50 EUR erreichte der Titel am 24.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,22 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.461,20 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna mit Umsatz- und Ergebniseinbruch: Moderna-Aktie dennoch in Grün

BioNTech-Aktie leichter: Gericht weist Klage gegen BioNTech wegen möglichem Impfschaden ab

BioNTech-Aktie in Grün: Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech - Klage abgewiesen