BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 145,30 EUR. Bei 142,75 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 149,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 74.974 Aktien.

Am 29.11.2021 markierte das Papier bei 332,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,23 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 30,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 223,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 08.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 10,77 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,72 Prozent auf 3.200,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.308,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 07.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 15.11.2023.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie im Plus: Omikron-Impfstoff von BioNTech soll bald ausgeliefert werden

BioNTech- und Pfizer-Aktie letztlich dennoch schwach: EMA prüft Omikron-Impfstoff von BioNTech

Dermapharm-Aktie dennoch unter Druck: Dermapharm steigert Umsatz und Ergebnis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com